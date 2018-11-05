Южная Корея намерена обсудить с КНДР совместную борьбу с инфекциями

ТОКИО, 5 ноя — РИА Новости. Южная Корея начинает с КНДР переговоры в области здравоохранения, первая встреча намечена на 7 ноября, говорится в распространенном в понедельник сообщении южнокорейского министерства по делам национального объединения.

Переговоры будут проводиться в координационном бюро двух корейских государств в городе Кэсон на приграничной территории КНДР.

"Правительство (Южной Кореи) надеется, что нынешние переговоры позволят провести широкий обмен мнениями о создании совместной системы противодействия инфекционным заболеваниям, а также другим вопросам в области здравоохранения и медицины", — сообщает министерство.

С южнокорейской стороны в переговорах будут участвовать три человека во главе с заместителем министра здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея Квон Док Чхолем, а Пхеньян будут представлять также три делегата во главе с директором Государственного центра санитарного контроля министерства здравоохранения КНДР Пак Мён Су.

Договоренность о проведении переговоров в медицинской сфере была достигнута на сентябрьском саммите двух корейских государств в Пхеньяне. Тогда лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились о развитии диалога в самых широких сферах от обороны до культуры и спорта.