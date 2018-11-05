Экс-главу МИД Чехии хотят наказать за критику миссии НАТО в Афганистане

ПРАГА, 5 ноя — РИА Новости. Лидер правого движения "Старосты и независимые" в Чехии Петр Газдик заявил, что экс-глава чешского МИД Лубомир Заоралек должен быть освобожден от своего нынешнего поста главы парламентского комитета по международным делам в связи с его заявлением о том, что вступление сил НАТО в Афганистан было ошибкой.

Заоралек две недели назад, реагируя на гибель еще одного чешского военнослужащего в Афганистане, заявил, что вступление сил НАТО в Афганистан, как и война в Ираке, было ошибкой, альянс должен задуматься об уходе из этой страны, "мы не способны создать афганские силы". По мнению экс-главы МИД, пост которого он занимал с января 2014 года до декабря 2017 год, подлинная правда о ситуации в Афганистане хуже, чем предполагается, альянс там постепенно теряет свои позиции. Заоралек также высказался за поиски вариантов, чтобы "наш контингент вывести" из Афганистана.

С ним не согласился Газдик. "Это (заявление) ведет к освобождению (Заоралека) от поста главы международного комитета, представитель данного комитета не имеет права говорить нечто подобное", — заявил в воскресенье Газдик в эфире Чешского ТВ.

Лидер Гражданской демократической партии Петр Фиала поддержал Газдика. По его мнению, Заоралек проявил "бесчувственность и недостаток квалификации".

Стоит отметить, что лидеров двух правых партий в отношении Заоралека поддержал глава компартии Войтех Филип. Выступая по Чешскому ТВ, он подверг критике наличие чешских военных в Афганистане, но при этом добавил, что Заоралек, по его мнению, "не имел права произносить такие слова, это было неудачное высказывание, тем более что он (Заоралек) сам голосовал в июне за продолжение чешской миссии в Афганистане".

В свою очередь, бригадный генерал Карел Ржегка, в настоящее время несущий службу в многонациональной дивизии НАТО "Северо-Восток" в Польше, в соцсети Facebook назвал позицию Заоралека "убогой и низкой".