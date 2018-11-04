Помпео планирует встретиться с советником Ким Чен Ына на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что его переговоры с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем, о проведении которых на следующей неделе он уже сообщал, состоятся в Нью-Йорке.

"На следующей неделе в Нью-Йорке я встречусь со своим коллегой Ким Ён Чхолем. У нас будет хорошая возможность продолжить дискуссии по денуклеаризации, которые начались всего несколько месяцев назад", — сказал он в интервью телеканалу Fox News

Помпео 7 октября посетил КНДР, где встретился с Ким Чен Ыном и обсудил с ним организацию второго саммита США-КНДР. Позднее японская газета "Асахи" со ссылкой на правительственные источники США сообщала, что второй саммит между США и Северной Кореей может состояться в середине ноября в Европе.