Пентагон отчитался об уничтожении четырех боевиков в Сомали

Бронированный автомобиль проезжает мимо блокпоста группировки Аш-Шабаб* в Сомали. Архивное фото

Бронированный автомобиль проезжает мимо блокпоста группировки Аш-Шабаб* в Сомали. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты в субботу нанесли авиаудары в Сомали по боевикам запрещенной в РФ организации "Аш-Шабаб"*, уничтожены четыре террориста, говорится в сообщении Африканского командования Вооруженных сил США.

"Третьего ноября 2018 года во взаимодействии с федеральным правительством Сомали силы США провели серию авиаударов, нацеленных на боевиков "Аш-Шабаб"*. В настоящее время, по нашим оценкам, в результате этих авиаударов погибли четыре террориста", — говорится в заявлении.

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"* ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб"*.

Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году.

* Террористические организации, запрещенные в России.