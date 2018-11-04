Пентагон отчитался об уничтожении четырех боевиков в Сомали

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты в субботу нанесли авиаудары в Сомали по боевикам запрещенной в РФ организации "Аш-Шабаб"*, уничтожены четыре террориста, говорится в сообщении Африканского командования Вооруженных сил США.
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"* ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб"*.
Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году.
* Террористические организации, запрещенные в России.