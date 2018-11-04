Южная Корея и КНДР подняли желтые флаги на постах охраны вдоль границы

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Южная и Северная Корея в воскресенье подняли желтые флаги на 22 постах охраны по обе стороны межкорейской границы, которые, по достигнутому в сентябре соглашению, должны быть впоследствии ликвидированы, передает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что представители военных ведомств Южной Кореи и КНДР в ходе межкорейского саммита в Пхеньяне 19 сентября договорились о ликвидации к концу ноября по 11 наблюдательных пунктов, расположенных в демилитаризованной зоне с каждой стороны границы.

По данным агентства, в министерстве обороны Южной Кореи заявили, что на 22 наблюдательных постах подняты желтые флаги размером 4 на 3 метра. "Эта мера направлена на то, чтобы военное командование обеих стран могло наблюдать и проверять, как проходят работы по ликвидации охранных постов, и таким образом повысить взаимное доверие и прозрачность", — сказал чиновник министерства.

Договоренность о восстановлении мира и прекращении всех враждебных действий была достигнута на саммите КНДР и Южной Кореи 27 апреля в приграничном пункте Пханмунджом.

Третий межкорейский саммит прошел в сентябре в Пхеньяне. По его итогам лидеры подписали совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соглашение в военной области. КНДР пообещала закрыть свой ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбёне.

Кроме того, Сеул и Пхеньян договорились прекратить крупномасштабные артиллерийские учения и военные полеты близ демилитаризованной зоны для предотвращения инцидентов, вывести военных из ДМЗ и разоружить персонал пограничного пункта Пханмунджом, а также создать в приграничных районах Желтого и Японского морей 80-километровую зону, где не будут проводиться военные учения.