Талибы* захватили военную базу в центральной части Афганистана

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан"* захватили базу афганской армии и полиции в городе Таринкот центральной провинции Урузган в Афганистане, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, на территории базы находились 25 военных армии Афганистана и сотрудников полиции. Судьба силовиков пока не известна. О потерях талибов также нет информации. Отмечается, что боевики захватили находившиеся на базе оружие и транспорт.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан"*, которое, согласно последним данным, контролирует около 50% общей территории страны. Параллельно с этим влияние в Афганистане усиливает запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"*. По всей территории страны проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.

*Запрещенные в России террористические организации.