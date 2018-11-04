В Израиле вызвали на допрос сирийского журналиста

ДАМАСК, 4 ноя – РИА Новости. Сирийский гостелеканал Ikhbariya сообщил о вызове своего корреспондента на допрос израильскими силовиками в связи с освещением протестов против выборов на Голанских высотах.

Израильтяне во вторник выбирали местные органы власти — от депутатов поселковых советов до мэров больших городов, включая Иерусалим. Новацией нынешней кампании стала организация голосования в друзских деревнях на Голанских высотах, где многие жители отказываются принимать израильское гражданство и ограничиваются видом на жительство. Демонстранты, сохраняющие лояльность Сирии и отказывающиеся признавать израильский контроль над Голанами, выступили против выборов. Израильская полиция применила спецсредства против участников протестов.

"Силы израильских оккупантов вызвали на допрос корреспондента Ikhbariya на Голанских высотах после освещения им акций протеста наших жителей Голанских высот против выборов и их акций солидарности с родиной", — сообщил телеканал.

Это территория перешла под контроль Израиля в ходе Шестидневной войны 1967 года, а в 1981 году он ее аннексировал в одностороннем порядке. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.