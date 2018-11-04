В Израиле вызвали на допрос сирийского журналиста

ДАМАСК, 4 ноя – РИА Новости. Сирийский гостелеканал Ikhbariya сообщил о вызове своего корреспондента на допрос израильскими силовиками в связи с освещением протестов против выборов на Голанских высотах.
"Силы израильских оккупантов вызвали на допрос корреспондента Ikhbariya на Голанских высотах после освещения им акций протеста наших жителей Голанских высот против выборов и их акций солидарности с родиной", — сообщил телеканал.
Это территория перешла под контроль Израиля в ходе Шестидневной войны 1967 года, а в 1981 году он ее аннексировал в одностороннем порядке. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.