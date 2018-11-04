В МИД Сирии прокомментировали санкции США против Ирана

ДАМАСК, 4 ноя – РИА Новости. Сирия осуждает решение американской администрации ввести новые санкции против Ирана и считает их отражением неспособности Вашингтона реализовать взятые на себя обязательства, говорится в заявлении МИД САР.

Данный шаг является продолжением политики Вашингтона по расшатыванию стабильности и безопасности в регионе, считают в Дамаске. "Это решение снова отражает неспособность США придерживаться реализации взятых на себя обязательств в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе 2015 года", — говорится в опубликованном в Facebook заявлении МИД.

По мнению сирийского внешнеполитического ведомства, США предпринимают такие односторонние меры в отношении стран, отказывающихся "действовать под их диктовку".

Дамаск поддерживает Тегеран в данной ситуации и считает, что санкции только укрепят Иран в стремлении сопротивляться политике США.

Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.