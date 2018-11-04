Лидеров шиитской оппозиции Бахрейна приговорили пожизненно за шпионаж

ДОХА, 4 ноя — РИА Новости. Верховный апелляционный суд Бахрейна в воскресенье приговорил к пожизненному заключению трех лидеров шиитской оппозиции Бахрейна, в том числе генсека партии "Аль-Вифак" Али Сальмана, за шпионаж в пользу Катара, сообщило Бахрейнское агентство новостей со ссылкой на представителя суда.
Сальман и другие лидеры шиитской оппозиции — Хасан Султан и Али Асвад были приговорены к пожизненному заключению за "шпионаж в пользу Катара с целью получения военных секретов для враждебных действий внутри Бахрейна и нанесения урона его национальным интересам".
Шиитская община Бахрейна расценила новый приговор ее лидерам как политически мотивированный и призвала сторонников устроить акции протеста против решения властей.