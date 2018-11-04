Лидеров шиитской оппозиции Бахрейна приговорили пожизненно за шпионаж

ДОХА, 4 ноя — РИА Новости. Верховный апелляционный суд Бахрейна в воскресенье приговорил к пожизненному заключению трех лидеров шиитской оппозиции Бахрейна, в том числе генсека партии "Аль-Вифак" Али Сальмана, за шпионаж в пользу Катара, сообщило Бахрейнское агентство новостей со ссылкой на представителя суда.

В июне суд Бахрейна снял обвинения в шпионаже с Сальмана, который с 2015 года отбывает наказание в тюрьме за оскорбление МВД и подстрекательство к неповиновению властям. Однако генпрокурор страны вернул дело на повторное рассмотрение.

Сальман и другие лидеры шиитской оппозиции — Хасан Султан и Али Асвад были приговорены к пожизненному заключению за "шпионаж в пользу Катара с целью получения военных секретов для враждебных действий внутри Бахрейна и нанесения урона его национальным интересам".

Шиитская община Бахрейна расценила новый приговор ее лидерам как политически мотивированный и призвала сторонников устроить акции протеста против решения властей.