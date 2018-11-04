Нападение на советницу мэра Херсона квалифицировали как заказное убийство

КИЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Полиция переквалифицировала нападение на советника мэра Херсона, общественную активистку Екатерину Гандзюк с покушения на заказное умышленное убийство, сообщает полиция Украины.

В воскресенье Гандзюк скончалась в больнице. Полиция подтвердила факт ее смерти, сейчас правоохранители проводят следственные действия в больнице в Киеве.

"В настоящее время уголовное производство по факту нападения на Екатерину Гандзюк расследуется как завершенное преступление — по пунктам 4, 6, 11 и 12 части второй статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ)", — говорится в сообщении полиции.

Ранее дело квалифицировали как покушение на убийство.

Летом украинская полиция сообщала, что неизвестный облил сотрудницу городского совета Херсона, активистку Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована. Правоохранители завели дело по статье "умышленное тяжкое повреждение с целью запугивания", позже статью переквалифицировали на "покушение на убийство". Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по делу. Суд арестовал четверых. Гандзюк все это время была в тяжелом состоянии в больнице.