Полиция завершила расследование дела о покушении на советника мэра Херсона

КИЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Полиция в ближайшее время намерена передать в суд уголовное дело в отношении подозреваемых в покушении на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк, сообщает в воскресенье пресс-служба национальной полиции Украины.

Гандзюк, которую летом неизвестный облил концентрированной серной кислотой, в воскресенье скончалась в больнице. Полиция подтвердила факт ее смерти, сейчас правоохранители проводят следственные действия в больнице в Киеве.

Согласно сообщению, дело переквалифицировано на статью о покушении на убийство. "В рамках расследования… задержана группа лиц, обоснованно подозреваемых в совершении этого преступления. Расследование по ним практически завершено, и в ближайшее время материалы будут направлены в суд", — отмечает полиция.

Полиция добавляет, что расследование по установлению заказчиков, по инициативе генеральной прокуратуры, проводит Служба безопасности Украины.

Сейчас в больнице, где скончалась Гандзюк, сотрудники полиции проводят осмотр тела и первоочередные следственные действия, после заключения экспертизы о причинах смерти будет дана правовая квалификация.

Летом украинская полиция сообщала, что неизвестный облил работницу городского совета Херсона, активистку Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована. Правоохранители завели дело по статье "умышленное тяжкое повреждение с целью запугивания", позже статью переквалифицировали на "покушение на убийство". Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по делу. Суд арестовал четверых. Гандзюк все это время была в тяжелом состоянии в больнице.