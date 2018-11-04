Бейрут высоко ценит помощь России, заявил советник премьера Ливана

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Ливан высоко ценит помощь России в сложные для страны времена, заявил советник главы правительства Ливана по делам с РФ Жорж Шаабан.

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье вручил Шаабану Орден Дружбы.

"Ливанский народ глубоко благодарен вам (Путину — ред.) за вашу неизменную позицию поддержки Ливана на всех международных уровнях. За роль России под вашим руководством в укреплении цельности и независимости Ливана. За вашу помощь в тяжёлые для нашей страны времена", — сказал Шаабан на торжественном приёме в честь Дня народного единства в Кремле.

Он подчеркнул, что в Ливане высоко оценивают вклад РФ в борьбу против терроризма.