Полиция подтвердила данные о смерти облитой кислотой херсонской чиновницы

КИЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Полиция подтвердила факт смерти чиновницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк, правоохранители проводят следственные действия в больнице, сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

В воскресенье друзья Гандзюк, которую облили кислотой, сообщили, что она скончалась в больнице.

"Сообщение о смерти Екатерины Гандзюк в дежурную часть от врачей не поступало. Однако для проверки информации, распространяемой в соцсетях, в больницу выехала следственно-оперативная группа. Факт смерти подтвердился. Полицейские проводят необходимые следственные действия", — приводит слова Крищенко пресс-служба полиции Киева.

Летом полиция сообщала, что неизвестный облил работницу городского совета Херсона концентрированной серной кислотой. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована. Правоохранители завели дело по статье "умышленное тяжкое повреждение с целью запугивания", позже статью переквалифицировали на "покушение на убийство". Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по делу. Суд арестовал четверых. Гандзюк все это время была в тяжелом состоянии в больнице.