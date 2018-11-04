Вопрос получения репараций от Германии неактуален, заявил премьер Чехии

ПРАГА, 4 ноя – РИА Новости. Чешское правительство в данный момент не считает актуальным вопрос о получении военных репараций от Германии за ее действия в период Второй мировой войны, поскольку это могло бы привести к нарушению климата взаимодоверия в Европе, написал чешский премьер Андрей Бабиш в ответ на письменный запрос депутата от компартии Йиржи Валенты.

"Возможное решение о взыскании военных репараций (с Германии) мы (в правительстве) не считали бы правильным, потому что это могло бы привести к значительному нарушению климата взаимного доверия в Европе", — цитирует в воскресенье пражский портал České noviny письменный ответ Бабиша депутату.

В своем ответе премьер отметил, что, согласно заключенной в 1997 году чешско-немецкой декларации о взаимоотношениях, обе страны договорились о том, что несправедливости, совершенные в прошлом с обеих сторон, необходимо оставить истории и нет смысла в дальнейшем обременять ими нынешние отношения Праги и Берлина. По мнению Бабиша, послевоенное политическое устройство Европы имеет большую ценность и не должно ставиться под сомнение.

Репарационные требования к Германии со стороны Чехословакии составляли в конце 1940-х годов 306 миллиардов крон по тогдашнему курсу (около 12 миллиардов евро по нынешнему курсу). Однако в итоге из них было выплачено лишь около 4%. Подобная разница между требованиями и выплатами существовала и у ряда других стран, включая западноевропейские, сообщается в письме премьера.

Ранее в конце октября польский президент Анджей Дуда в интервью немецкому изданию Bild заявил, что его страна будет требовать от Германии выплату компенсации за потери, понесенные в годы Второй мировой войны. По мнению Дуды, вопрос о репарациях не является для Польши завершенной темой. Руководство Германии подобные требования отвергает.

По мнению чешского МИД, которое приводит в своем письме Бабиш, у Польши нет реальных шансов добиться от Германии выплаты репараций, в частности, потому, что Варшава не может предъявить свои требования ни в одном из международных судов. Польше остается в этом смысле единственная возможность – вести прямые переговоры с Германией, полагают в чешском дипведомстве.