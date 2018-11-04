Пасечник заявил о неостановимом процессе интеграции ЛНР с Россией

ЛУГАНСК, 4 ноя — РИА Новости. Процесс политической, экономической и духовной интеграции с Россией в самопровозглашенной Луганской народной республике остановить невозможно, заявил и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник.

В воскресенье Пасечник обратился к жителям ЛНР по случаю празднования Дня народного единства.

"Как и четыре века назад, когда были заложены истоки праздника единства, в 2014 году наш народ отстоял свою свободу, право жить и развиваться в свободном русском мире. Сегодня мы по-настоящему единый и сильный народ. Процесс нашей политической, экономической и духовной интеграции с Россией остановить невозможно", — говорится в официальном обращении Пасечника.

И.о. главы ЛНР подчеркнул, что Донбасс поднялся против "нацистской угрозы" и успешно противостоит ей "благодаря сплоченности и любви к Отчизне". "И сегодня жители Луганской народной республики участвуют в историческом событии – возвращении Донбасса на Родину!", — говорится в тексте обращения.

Председатель Народного Совета республики Сергей Козлов в обращении в связи с праздником отметил умение жителей ЛНР преодолевать разногласия и объединяться, несмотря на "сословные, религиозные, национальные и другие различия". "И в наше время, осознавая, что только совместными стремлениями можно отстоять свои права и свободу, неравнодушные люди разного вероисповедания, национальной принадлежности и социального статуса объединились для защиты Донбасса", — говорится в обращении Козлова к жителям ЛНР.

"Пусть сплочённость, патриотизм и преданность Отечеству будут залогом безопасности, стабильности и благополучия Луганской народной республики! Ведь лишь в единстве и согласии наш народ – великая сила", — отметил Козлов.