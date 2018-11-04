В ДНР заявили о четырех обстрелах со стороны силовиков за сутки

ДОНЕЦК, 4 ноя — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза с начала суток открывали огонь по югу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), выпустив при этом более 60 мин и артснарядов, заявил в воскресенье журналистам начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
"За текущие сутки на Мариупольском направлении силовики 79-й бригады уже четыре раза нарушили режим прекращения огня", — сказал Безсонов.
Он отметил, что по трем селам на юге ДНР украинские силовики выпустили более 10 артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра и 50 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.