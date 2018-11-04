Принятый парламентом Ирана законопроект о борьбе с терроризмом доработают

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Совет стражей конституции Ирана отравил принятый ранее парламентом законопроект о борьбе с финансированием терроризма (CFT) обратно на рассмотрение в парламент страны, сообщается на официальном сайте Совета стражей конституции.

"Этот законопроект был рассмотрен на многочисленных и частых заседаниях Совета стражей с участием всех членов ведомства. По мнению Совета стражей, законопроект включает в себя нарушения закона, положения, противоречащие конституции и двусмысленные формулировки", — говорится в заявлении пресс-секретаря совета Аббаса Али Кадходаи, опубликованном на сайте ведомства.

Как сообщается в заявлении, письмо с выводами ведомства касательно "целесообразности" законопроекта о борьбе с финансированием терроризма было направлено в парламент ИРИ.

"Неоднозначность законопроекта CFT, выявленная советом, не является отказом от законопроекта, это всего лишь комментарий Совета стражей, и если парламент настаивает на своем предыдущем решении, законопроект в конечном итоге будет передан в Совет целесообразности для принятия окончательного решения", — добавил Кадходаи.

Ранее в октябре парламент Ирана принял законопроект о борьбе с финансированием терроризма. Законопроект о борьбе с финансированием терроризма был принят 143 голосами "за", 120 парламентариев проголосовали против, пять воздержались.

В настоящее время в "черном списке" FATF (любые платежи находятся под подозрением) состоят КНДР и Иран, причем по нему пока действует мораторий на применение государствами FATF контрмер, однако при этом организация призывает все страны рекомендовать финучреждениям продолжать применение режима усиленного мониторинга в отношении операций с иранскими физическими и юрлицами. "Серый список" FATF включает Вануату, Ирак, Йемен, Сербию, Сирию, Тринидад и Тобаго, Тунис, Шри-Ланку, Эфиопию и теперь еще и Пакистан.

FATF — межправительственная организация, которая занимается выработкой международных стандартов в области противодействия отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. Она также осуществляет оценку соответствия национальных программ этим стандартам. В "серый список" организации попадают страны, имеющие, по мнению FATF, стратегические недостатки в этих двух областях.