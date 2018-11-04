В Британии детей, упавших с надувной горки, выписали из больницы

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Семь детей, пострадавших при падении с большой надувной горки в парке города Уокинг в Великобритании, выписаны из больницы, сообщает полиция графства Суррей.

Ранее сообщалось, что шесть детей предположительно получили серьезные травмы, когда упали с большой надувной горки в парке города Уокинг. Отмечалось, что скорее всего, госпитализируют семь детей. Полиция сообщила, что люди собрались в парк, чтобы посмотреть на салют. Однако после инцидента с большой надувной горкой парк пришлось эвакуировать.

"После вчерашней эвакуации из парка в Уокинге после того, как дети упали с надувной горки, мы рады сообщить, что семь из восьми жертв накануне вечером были выписаны (из больницы – ред.)", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции.

Отмечается, что был также восьмой пострадавший ребенок, которого оставили в больнице до утра для наблюдения, но его травмы незначительны.

Расследование инцидента будет проходить в сотрудничестве с управлением по охране труда Великобритании.