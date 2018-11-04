КИЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Слова главы МИД Украины Павла Климкина об опасности пребывания украинцев в Белоруссии можно расценить как действия, направленные на подрыв украинско-белорусских отношений, считает лидер движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук.

Ранее Климкин в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил, что пребывание граждан Украины в Белоруссии является потенциально опасным. По его словам, в Белоруссии якобы "действуют российские властные структуры", о чем свидетельствуют задержания в республике украинских граждан и передача их России. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз назвал слова Климкина "небылицей".

"Учитывая то, что заявление Климкина прозвучало в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности, собравшей в Минске политических деятелей и представителей международных организаций, а также то, что Минск является площадкой для переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе, эти слова главы украинского МИД можно расценить либо как архинепрофессионализм, либо как сознательные действия, направленные на подрыв украинско-белорусских отношений", — приводит позицию Медведчука его пресс-служба в соцсети Facebook.