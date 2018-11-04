ОБСЕ сняла с ЛНР обвинения в обстреле беспилотника

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (34)

ЛУГАНСК, 4 ноя — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сняла с самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинения в обстреле беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в районе населенного пункта Желтое.

"Благодарю за своевременное и оперативно проведенное детальное разбирательство по факту обстрела 1 ноября БПЛА миссии", — заявил официальный представитель Народной милиции республики Андрей Марочко.

Он уточнил, что опровержение причастности ЛНР к обстрелу беспилотника указано в отчете СММ ОБСЕ за 3 ноября.

"По результатам дальнейшего анализа материалов фото- и видеофиксации БПЛА установлено присутствие мужчины на подконтрольном правительству участке между населенном пунктов Желтым и Лопаскино, который стрелял из автомата по БПЛА", — процитировал Марочко отчет миссии.

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