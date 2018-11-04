КИЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко посетил производство беспилотников компании Baykar Makina, где стороны провели переговоры о сотрудничестве и кооперации между оборонными комплексами Украины и Турции, сообщает пресс-служба президента Украины в воскресенье.

Отмечается, что в ходе официального визита в Турцию Порошенко со своей делегацией посетил производство компании Baykar Makina, которая является одним из мировых лидеров в производстве мощных беспилотных авиационных комплексов.

По данным пресс-службы, главе государства и украинской делегации были продемонстрированы тактико-технические характеристики БПЛА различных типов, включая военные.

"Также были проведены переговоры о сотрудничестве и кооперации между оборонными комплексами Украины и Турции", — говорится в сообщении.

Летом сообщалось, что замсекретаря Совета по нацбезопасности и обороне (СНБО) Украины Олег Гладковский провел в Турции переговоры о возможности поставок Киеву беспилотников и открытии совместного центра изготовления дронов. Летом Гладковский в ходе визита в Турцию тогда посетил предприятие Baykar Makina в Стамбуле, которое специализируется на производстве беспилотных систем. Стороны изучили возможность открытия совместного центра разработки и изготовления дронов с усовершенствованными характеристиками, в частности, БПЛА с большой продолжительностью полета (HALE).