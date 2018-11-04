Британский парламент должен отклонить любую сделку по Brexit, считает Блэр

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр считает, что парламент страны должен отклонить сделку по Brexit и предоставить право решать народу страны, так как любой вариант соглашения будет иметь негативные стороны.

"Мы приближаемся к решающему моменту Brexit. Все (в парламенте – ред.) будут находиться под сильным давлением из-за необходимости договориться о "разумной сделке", особенно лейбористы. Они должны сопротивляться. Никакой "разумной сделки" не существует", — заявил бывший премьер-министр в своей статье в газете Guardian.

Он призвал не верить обманным утверждениям, что сделка по Brexit — "лучшее из худшего". По мнению Блэра, Европа "никогда не позволит" Великобритании получить доступ к единому рынку, если страна не станет "подчиняться правилам" ЕС.

"Никогда не стоит недооценивать стремление систем предъявить результат. Но вот недостаток: "сделка" — это химера. Никакой "сделки" не существует. Есть выбор. Следовать правилам Европы, чтобы минимизировать экономический ущерб или освободиться от этих правил и понести ущерб. Первое бессмысленно, а второе неприятно. Выбор между бессмысленным и болезненным", — считает он.

"Депутаты должны проголосовать против (сделки — ред.) и оставить последнее слово за народом", — делает вывод Блэр.

Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года, и на данный момент переговоры с Евросоюзом об условиях Brexit находятся в тупике: неясно пока, удастся ли достичь соглашения, или же Соединенное Королевство покинет ЕС без соглашения.