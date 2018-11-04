В Донбассе попал под обстрел украинский контрольный пост "Марьинка"

КИЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Украинская пограничная служба заявляет, что незаконные вооруженные формирования обстреляли контрольный пост "Марьинка" в Донбассе, никто не пострадал.

Как сообщает в воскресенье пограничная служба на своем сайте, обстрел произошел накануне вечером.

"Вчера в 18.25 (19.25 мск) еще до окончания работы контрольного пункта выезда-выезда "Марьинка", со стороны временно оккупированного населенного пункта Александровка, недалеко от Донецка, был открыт прицельный огонь из автоматов и пулеметов по позициям подразделений Объединенных сил. Под обстрел попал и контрольный пост пограничников, который находится перед пунктом пропуска "Марьинка", — говорится в сообщении.

Сообщается, что на момент обстрела в зоне поражения гражданских лиц не было, никто не пострадал, военнослужащие Госпогранслужбы и Вооруженных сил из состава Объединенных сил обеспечили надлежащий уровень безопасности.