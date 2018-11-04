США стремятся к приходу сторонников жесткого курса в Иране, заявил эксперт

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США стремятся к тому, чтобы в Иране к власти пришли сторонники жесткого курса, чтобы показать "истинное лицо" страны, заявил в интервью РИА Новости бывший помощник экс-президента США Барака Обамы по Ближнему Востоку Роберт Малли.

"Я не думаю, что администрация (президента США Дональда Трампа — ред.) хочет усиления умеренных. Это могло быть так в случае с другими администрациями. Эта администрация не видит особой разницы между так называемыми умеренными и сторонниками более жесткой линии. В их глазах они выглядят одинаково. Они считают, что такие люди как (глава МИД Ирана Мохаммад Джавад) Зариф и (президент Ирана Хасан) Роухани являются красивым лицом уродливого режима", — сказал бывший высокопоставленный представитель американской администрации, а ныне президент "Международной кризисной группы".

В этой связи, по его словам, "усиление умеренных для них является плохим исходом, поскольку это поможет им продолжать политику, которую они всегда проводили, но при этом получать приемы в Елисейском дворце, на Даунинг-стрит" и в других столицах.

"По большому счету, они предпочитают иметь сторонников жесткого курса у власти, поскольку для них (администрации США — ред.) — это истинное лицо Ирана", — считает Малли.

Он также отметил, что, скорее всего, "курс на выход из сделки, переговоры по которой проводили более прагматичные силы, поможет тем, кто придерживается жесткой линии" в Иране.

"Оказание большего военного и экономического давления на Иран также усилит КСИР (Корпус стражей исламской революции – ред.). Исторически санкции против Ирана помогали таким, как КСИР, поскольку они лучше способны обходить санкции и искать другие пути. Будь то на политическом, военном или экономическом уровне, можно предположить, что курс США усилит силы, придерживающиеся более жесткого курса в Иране, в краткосрочной перспективе. Но я не уверен, что это то, чем вообще обеспокоена администрация", — добавил Малли.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Госсекретарь США Майк Помпео в конце мая выступил с программной речью, изложив список из 12 требований к Ирану после выхода Вашингтона из ядерной сделки. Они касаются как изменения внутренней политики Ирана, так и поведения на международной арене.

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