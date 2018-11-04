Выгоды Ирана от ядерной сделки сократятся после выхода США, считает эксперт

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Выгоды Ирана от соглашения по ядерной программе значительно сократятся после выхода из него США, и Европа, Китай и Россия не смогут компенсировать эти потери, заявил в интервью РИА Новости бывший помощник президента США Барака Обамы по Ближнему Востоку Роберт Малли.

Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в интервью РИА Новости, что Иран выйдет из ядерной сделки, если перестанет получать выгоду от нее после выхода США. По его словам, теперь Европа, Китай и Россия должны будут компенсировать соответствующие потери.

"Невозможно полностью компенсировать (потери из-за выхода США — ред.). И я не думаю, что возможно компенсировать даже их большую часть. Другими словами, Иран будет в более плохом положении из-за выхода США даже несмотря на то, что делает Европа, Россия, Китай", — сказал он.

Впрочем, по мнению Малли, иранцы это понимают, хотя и говорят о необходимости полной компенсации. "Они знают, что это не произойдет. США являются слишком сильным игроком. Угроза санкций велика, компании уходят (с иранского рынка — ред.). Я думаю, трудность сейчас заключается в том, чтобы убедиться, что Иран получает достаточно выгод от сделки, и в их интересах ее сохранить. Несмотря на то, что эти выгоды гораздо меньше того, что они ожидали. Я знаю, что Аббас это говорит, я знаю, что другие это говорят. Я думаю, они осознают, что не смогут получить полной компенсации. Это попросту нереалистично", — отметил бывший высокопоставленный представитель американской администрации, а ныне президент "Международной кризисной группы".

Малли полагает, что в настоящее время иранцы проводят политические и экономические расчеты. Так, с экономической точки зрения, они изучают, достаточно ли тех выгод, которые они получают, находясь в сделке, даже несмотря на то, что выгоды гораздо меньше того, на что они рассчитывали.

"Другой расчет — политический. С иранской точки зрения, иметь Европу и остальной мир с Ираном против Трампа — лучше, чем иметь США и весь остальной мир против них. Это помогает им политически и дипломатически. Это помогает показать им, что они не находятся в изоляции. Я думаю, что оба расчета работают наилучшим образом в том случае, если они думают, что администрация Трампа пробудет один срок", — сообщил собеседник агентства.

Если же они будут убеждены или побоятся, что это будет два срока, тогда расчет может поменяться, предостерег Малли.

"Они, вероятно, не смогут продержаться 6 лет при интенсивных санкциях США, не реагируя на это. Я думаю, что часть их расчета заключается сейчас в том, что они все еще думают, что это продлится два года, и потом будет другая администрация. Другая администрация может быть не идеальной, но по меньшей мере с ней можно будет работать", — добавил экс-чиновник.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября. ЕС не признает повторное введение санкций США и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако компании в ЕС все равно де-факто сворачивают бизнес с Ираном, опасаясь американских вторичных санкций.