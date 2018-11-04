Американская компания будет искать подлодку "Сан-Хуан" до апреля

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Американская компания Ocean Infinity продолжит поиски пропавшей в ноябре 2017 года подлодки "Сан-Хуан" у берегов Аргентины до апреля, сообщает издание Nacion.

По данным издания, ВМС Аргентины и компания договорились продлить поиски еще на 120 дней.

"Продление в силе, но оно начнется, когда закончится нынешний срок (поисков — ред.) до конца декабря", — заявил изданию источник.

В августе власти Аргентины сообщили о найме Ocean Infinity для поиска пропавшей подлодки. Сообщалось, что компания "будет взимать плату за свои услуги только в случае обнаружения подводной лодки". Ocean Infinity ранее принимала участие в поисках пропавшего в марте 2014 года малайзийского лайнера, следовавшего рейсом MH370. В конце мая компания объявила об окончании поисковой операции. 26 октября военно-морские силы Аргентины сообщили, что поиски пропавшей подлодки "Сан-Хуан" будут продолжены.

"Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.