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В воскресенье истечет установленный США срок для закрытия бизнеса с Ираном

Сюжет:
Выход США из ядерной сделки по Ирану (596)
(обновлено: 09:39 04.11.2018)
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© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия США. Архивное фотоЗдание Капитолия США. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. В воскресенье истекает установленный Вашингтоном крайний срок для сворачивания бизнеса с Ираном и сокращения импорта нефти из этой страны до нуля. На следующий день последует восстановление жестких санкций против банковского и энергетического сектора этой страны.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Санкции США привели к укреплению самодостаточности Ирана, заявил Хаменеи
Еще в мае этого года после решения президента США Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения госсекретарь Майк Помпео выступил со своей первой масштабной речью по внешней политике США, которая была посвящена Ирану. В ней он изложил более широкий подход нынешней администрации к Тегерану, состоящий, по большому счету, из 12 требований.

На главной странице госдепартамента США сейчас заведен специальный "счетчик" под названием "Обратный отсчет времени до иранских санкций". Каждый день эта страница обновляется, отображая одно из требований, имеющихся к Ирану. "Это ежедневное напоминание для режима", — следует из размещенного сообщения госдепа. Сам президент опубликовал в Twitter свою фотографию, похожую на кадр из американского голливудского фильма, с крупной надписью посередине: "Санкции возвращаются".

Эксперты полагают, что хотя в Вашингтоне открыто и не говорят о желании смены режима, выполнение выдвинутых требований с действующей властью в Иране невозможно.

Чего добиваются США

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Трамп назвал срок действия новых санкций США против Ирана
"Мы хотим, чтобы Иран стал нормальной страной", — заявил ранее госсекретарь США Майк Помпео. По всей видимости, в американской администрации полагают, что "нормальной" страной Иран станет после того, как выполнит все 12 требований.

Согласно майскому выступлению Помпео, эти требования заключаются в следующем. Во-первых, Иран должен сообщить МАГАТЭ обо всех предыдущих военных аспектах ядерной программы и прекратить эту работу таким образом, который бы поддавался проверке. Во-вторых, Иран должен прекратить обогащение плутония, включая закрытие реактора на тяжелой воде. В-третьих, Иран должен предоставить МАГАТЭ беспрецедентный допуск на все объекты на всей территории страны.

Кроме того, США выступают с требованием, чтобы Иран прекратил распространение баллистических ракет, остановил программу разработки носителей для ядерного оружия, освободил заключенных американцев и граждан стран-союзников США.

Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite
США не намерены предоставлять странам ЕС исключения из санкций против Ирана
"Иран должен прекратить поддержку террористических группировок на Ближнем Востоке, включая "Хезболлах", ХАМАС и палестинский "Исламский джихад". Иран должен уважать суверенитет правительства Ирака и разрешить разоружение, демобилизацию и реинтеграцию шиитского ополчения. Также Иран должен прекратить поддержку хуситского ополчения и работать над политическим разрешением конфликта в Йемене. Иран должен вывести абсолютно все силы под иранским командованием со всей территории Сирии", — заявил в мае Помпео.

Он также потребовал от Ирана "прекратить поддержку талибов*" в Афганистане и "прекратить укрывать высокопоставленное руководство террористической организации "Аль-Каида"*. Еще одно требования заключается в том, чтобы Корпус стражей исламской революции прекратил "поддержку терроризма".

Бывший помощник экс-президента США Барака Обамы по Ближнему Востоку Роберт Малли полагает, что за данными требованиями, по сути, стоит цель смены режима в Иране.

"Они не говорят, что речь идет о смене режима. Но те изменения, которые они просят, настолько фундаментальны, что нельзя представить их выполнение с нынешним режимом. Никто, кого я знаю, всерьез не считает, что Иран будет смотреть на этот список (требований США — ред.) и думать: "Ох, какое из них мы выполним", — заявил он в интервью РИА Новости.

Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Saul Loeb
Санкции США ударят по ключевым секторам иранской экономики, считает Помпео
По его мнению, нынешняя администрация может быть заинтересована в приходе к власти в Иране сторонников более жесткой линии, поскольку это откроет "истинное лицо" режима.

"Международная кризисная группа" подготовила специальный доклад под названием "Нелогичность иранских санкций Трампа". Эксперты этой организации уверены, что "более стабильный регион возможен только в том случае, если США предоставят Ирану реальные гарантии безопасности", и взамен потребуют, чтобы Тегеран "приостановил распространение технологий баллистических ракет в регионе".

"Хотя это маловероятно в настоящее время, США, Иран и арабские государства Персидского залива должны предпринять шаги для построения более стабильной региональной архитектуры безопасности", — говорится в докладе.

Выход США из сделки

Штаб-квартира SWIFT в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Christian Weidemann, Ricardo Bofill Taller de Arquitectura
США готовы ввести санкции против SWIFT в случае обхода антииранских санкций
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из иранской сделки. Соглашение между Ираном и "шестеркой" международных посредников (куда входят Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия) было заключено в июле 2015 года. Оно накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых ограничений.

Хотя согласно сделке механизм возврата санкций предусмотрен только в случае нарушения Ираном договоренностей, чего не произошло, США объявили об этом в одностороннем порядке. Ни одна сторона многостороннего соглашения не поддержала данное решение.

Минфин США пояснил, что санкции будут возвращены в два этапа. После 90-дневного периода, который истек 6 августа, США ввели следующие санкции: на приобретение Ираном американских долларов; на торговлю золотом и другими ценными металлами; на продажу, поставку или торговлю алюминием и сталью, а также графитом и углем; на продажу или покупку иранских риалов в "значительных" объемах, или на поддержание "значительных" средств или счетов вне страны с использованием иранских реалов; на выпуск иранского долга; санкции против иранских автомобилей.

Более болезненные санкции, которые направлены на возможность Ирана экспортировать нефть, вступят в силу 5 ноября.

* Запрещенные в России террористические группировки.

Санкции США против Ирана
© РИА Новости, Инфографика
Санкции США против Ирана
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