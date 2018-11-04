Япония и США рассказали о первых теоретических учениях "Защита Сенкаку"

ТОКИО, 4 ноя — РИА Новости. Япония и США в январе этого года впервые провели теоретические учения "на столе" в здании министерства обороны Японии в Токио с темой "Защита островов Сенкаку" с участием трех видов войск, сообщило агентство Киодо.

Этого говорит о том, что правительства двух стран разрабатывают совместный план операции на случай защиты островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) от вторжения Китая. В теоретических учениях приняли участие сотрудники ВМС США в Индийском и Тихом океане. Тема "Защита Сенкаку" выбрана и названа впервые.

Согласно сценарию учений, на спорные с Китаем острова высаживаются многочисленные вооруженные "рыболовецкие" баркасы и лодки Китая. Сил полиции Японии на то, чтобы выдворить их, не хватает, в дело вмешиваются силы самообороны. На это незамедлительно реагирует Китай, высылая свои войска. Происходит военное столкновение. Как сообщили агентству источники, план цели учений были общие у обеих стран.

Япония и США 27 сентября впервые провели совместные учения с американским стратегическим бомбардировщиком В-52 над Восточно-Китайским морем.

Острова Сенкаку (Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория насыщена полезными ископаемыми.