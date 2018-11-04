Япония планирует выдать разрешение на въезд министру спорта КНДР

ТОКИО, 4 ноя — РИА Новости. Власти Японии вплотную занялись урегулированием вопроса о выдаче разрешения на въезд в страну министра физкультуры и спорта Северной Кореи Ким Ир Гука, сообщило агентство Киодо.

Предлогом для выдачи разрешения должно стать его участие в Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (ANOC), которая пройдет в Токио 28 и 29 ноября. Запрет на въезд в Японию граждан с северокорейским паспортами является одной из мер, принятых Японией в отношении КНДР в рамках собственных санкций. В Японии нет посольства Северной Кореи, так же как в КНДР нет японского посольства.

Однако в редких случаях власти Японии идут на уступки и в виде исключения разрешают въезд в страну гражданам КНДР. Так, разрешение посетить Японию ранее выдавалось северокорейской женской сборной по футболу.

В Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов примут участие 1,3 тысячи представителей национальных олимпийских комитетов. Япония как хозяйка Олимпиады 2020 года хочет не только продемонстрировать гибкость и гостеприимство, но и создать благоприятную почву для решения вопроса об удерживаемых в КНДР с 1970-80-х годов японских гражданах и продвижения переговоров о встрече на высшем уровне между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном.