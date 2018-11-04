Трамп обвинил демократа в использовании на выборах "российской тактики"

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил демократа Джо Доннели, который переизбирается на пост сенатора США от Индианы, в попытке "украсть выборы" с помощью рекламы в Facebook и вспомнил в этой связи про Россию.

"Ходят слухи, что сенатор Джо Доннелли из Индианы платит за рекламу в Facebook за своего так называемого оппонента от Либертарианской партии. Доннелли пытается украсть выборы? Разве это не то, что сделала Россия?!" — написал Трамп в Twitter.

Была ли отсылка к России задумана всерьез или как сарказм, из твита неясно.

В штате Индиана разгорается ожесточенная борьба за сенаторское кресло. Согласно опросу NBC News / Marist, опубликованном в среду, действующий сенатор Доннелли близок к потере места. Он опережает своего соперника по Республиканской партии всего на 3% при погрешности в 5,5%: за Донелли готовы проголосовать 45%, за республиканца Майка Брауна — 42%, а за либертарианского кандидата Люси Брентон — 7%.

Выборы в конгресс США пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов).

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в комитетах по разведке палаты представителей и конгресса США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными". Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".