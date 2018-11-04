Катар требует освободить четырех поданных, задержанных Саудовской Аравией

ДОХА, 4 ноя — РИА Новости. Глава Национального комитета Катара по правам человека Али бен Самих аль-Мури потребовал от спецдокладчика ООН по вопросам поощрения и защите прав человека Финнуэлы Ни Аолин принять срочные меры для розыска четырех подданных Катара, задержанных властями Саудовской Аравии, и их немедленного освобождения.

Ранее катарские власти обвинили соседнюю Саудовскую Аравию в незаконном задержании четырех подданных эмирата и отказе в допуске к ним катарских представителей. Саудовские власти заявили, что задержанные шпионили в пользу Катара и имеют, помимо катарского, другие гражданства, поэтому их не рассматривают как подданных эмирата.

"Необходимо принять срочные меры, чтобы узнать места содержания четырех катарских подданных, задержанных саудовскими властями, и содействовать их немедленному освобождению", — заявил аль-Мури на встрече с Ни Аолин в Дохе в субботу.

Он проинформировал спецдокладчика об отрицательных последствиях блокады Катара, установленной его соседями, которая привела к нарушениям прав человека.

Кроме того, он упомянул об антитеррористических списках, составленных арабскими странами, куда включили катарские организации, отдельных людей и гуманитарные фонды, в том числе правозащитников и журналистов, без всяких оснований и доказательств, что, по словам аль-Мури, нанесло урон благотворительной деятельности Катара в мире.

В июне 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и прекратив с ним всякое сообщение. После этого ряд катарских подданных и благотворительных фондов были включены ими в список лиц и организаций, поддерживающих терроризм.