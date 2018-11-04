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В мире

Российский Ту-142 подлетел к флагману Шестого флота США

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© AFP 2018 / Jonathan NackstrandПротиволодочный турбовинтовой самолет ВВС России Ту-142 Александр Можайский во время пролета над кораблями НАТО в Норвежском море. 2 ноября 2018Противолодочный турбовинтовой самолет ВВС России Ту-142 Александр Можайский во время пролета над кораблями НАТО в Норвежском море. 2 ноября 2018
© AFP 2018 / Jonathan Nackstrand

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Российский противолодочный самолет Ту-142 пролетел возле флагманского корабля Шестого флота США Mount Whitney, принимающего участие в маневрах НАТО в Норвежском море.

Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Британия подняла истребители для сопровождения российских бомбардировщиков

Фотографии российского турбовинтового самолета, сделанные с борта американского корабля, были опубликованы в соцсетях. На снимках видно название воздушного судна — "Александр Можайский".

"Второго ноября 2018 года два противолодочных самолета Ту-142 морской авиации ВМФ России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Норвежского моря", — говорится в заявлении, опубликованном Минобороны России.

По окончании двенадцатичасового вылета самолеты совершили посадку на аэродроме в Вологодской области.

Самолеты морской авиации России выполняют полеты в соответствии с установленными правилами и не нарушают границ других государств, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее два российских бомбардировщика Ту-160 совершили десятичасовой плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями вблизи района учений НАТО. Для их сопровождения Великобритания подняла истребители.

Помимо этого, стало известно, что ВМФ России также будет проводить учебные полеты с ракетными стрельбами с 6 по 9 ноября в Баренцевом море и международных водах севернее Норвегии, не нарушая ее границы.

Trident Juncture

Военнослужащие Вооруженных сил Норвегии во время совместных учений НАТО Trident Juncture 2018 (Единый трезубец)
© Фото : NATO
Да "тризуб" неймет. НАТО условного врага победило, а Россию испугалось
Учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец") проходят в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В маневрах участвуют 50 тысяч военнослужащих и техника из более 30 стран НАТО и их партнеров.

По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, цель учений — показать, что организация способна защитить своих союзников. Как заявлял генерал-лейтенант норвежских вооруженных сил Руне Якобсен, основной район учений расположен на расстоянии более тысячи километров от российской границы, а воздушные операции могут проходить в 500 километрах от нее.

Ту-142

Атомный ледокол Ямал в Карском море
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Эксперт о словах Столтенберга про Россию в Арктике: при чем здесь НАТО?
Ту-142 (по кодификации НАТО: Bear-F) — советский и российский дальний противолодочный самолет.

Изначально предназначался для обнаружения и уничтожения ПЛАРБ противника в районах патрулирования. Фактически в ВМФ применяется для дальней океанской разведки, визуальной или радиотехнической, для дежурства в системе поисково-спасательной службы и только потом для поиска и слежения за атомными подводными лодками, вооруженными баллистическими ракетами (после окончания холодной войны).

Ту-142 явился дальнейшим развитием и глубокой модернизацией серийного самолёта разведки и целеуказания — Ту-95РЦ, в отличие от которого, имеет новое крыло и оперение с применением суперкритических аэродинамических профилей, интегрированные в крылья топливные баки и модернизированную кабину с незначительно улучшенными условиями работы экипажа. В процессе серийного производства неоднократно модифицировался. Всего построено около 100 экземпляров самолётов Ту-142 различных модификаций.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 4 комментария
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Алексей Конечный
И зачем показывать натовцам нашу допотопную технику? Со спутников за их учениями следить нельзя?
01:06
04.11.2018
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Эдуард Х
Мы хотим что бы нас уважали...
01:01
04.11.2018
ОтветитьНе отвечать
Эдуард Х
А что на нём, золото вывозят?
01:00
04.11.2018
ОтветитьНе отвечать
Kate Lovely
Ну и что? Нашкодили и гордимся? Как в детском саду.
00:46
04.11.2018
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