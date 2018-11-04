В Британии шесть детей получили травмы из-за инцидента с надувной горкой

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Шесть детей получили, предположительно, серьезные травмы из-за инцидента с большой надувной горкой в парке английского города Уокинг, сообщила служба скорой медицинской помощи.

"Наши врачи оказали помощь на месте шести детям, предположительно, с серьезными травмами. Наши команды перевозят пациентов в крупные травматологические центры Лондона", — сообщила в Twitter служба скорой медицинской помощи.

Отмечается, что всего "скорая" госпитализирует семь пострадавших в инциденте.

Полиция сообщила, что люди собрались в парк, чтобы посмотреть на салют. Однако после инцидента с большой надувной горкой парк пришлось эвакуировать.