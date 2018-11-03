Турция отозвала посла в Уганде из-за древнегреческой одежды

АНКАРА, 3 ноя — РИА Новости. Турецкий посол в Уганде Седеф Явузальп была отозвана в Анкару, после того как появилась на приеме в честь национального праздника Турции – Дня республики в древнегреческой одежде, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Ранее фотографии Явузальп в хитоне появились в турецких СМИ и соцсетях. Сама посол объяснила выбор одежды тем, что 2018 год объявлен в Турции годом Трои. День республики отмечается в Турции 29 октября.

"Расследование было начато немедленно после того, как мы выявили в прессе и соцсетях фотографии нашего посла в Уганде на приеме 29 октября, и она была отозвана", — написал Чавушоглу в Twitter.

29 Ekim resepsiyonunda Yunan mitolojisini canlandırdığı spekülasyonlarının ardından, Uganda Büyükelçisi Sedef Yavuzalp Ankara'ya geri çağrıldı https://t.co/7QVL47nQjz pic.twitter.com/aO1T66GDvM — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 3 ноября 2018 г.

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