Меланья Трамп обвинила демократов и СМИ в дискредитации президента США

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп обвинила демократов и СМИ в дискредитации президента Дональда Трампа и призвала американцев доказать на выборах, что они ошибаются, сообщил телеканал NBC News.

"Демократы и оппозиционные СМИ делают все, что они могут, чтобы дискредитировать Дональда с ложными обвинениями, распространяя фейковые новости и создавая видимость того, что у него нет поддержки американских избирателей", — цитирует телеканал письмо Меланьи, которое было отправлено национальным комитетом Республиканской партии США. "Это битва, которую мы должны выиграть вместе. Я прошу вас и других американцев по всей стране лично выразить вашу поддержку и помочь доказать, что демократы и СМИ ошибаются", — добавила она.

Выборы в конгресс США пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). В пятницу представитель Белого дома заявил, что президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья уже проголосовали досрочно.