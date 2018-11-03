В Афганистане за сутки ликвидировали не менее 34 талибов*

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Не менее 34 боевиков радикального движения "Талибан"* ликвидированы в Афганистане в субботу, передает агентство Синьхуа со ссылкой на министерство обороны страны.

"Национальные силы безопасности Афганистана (ANDSF) провели восемь военных операций и операций зачистки, а также 99 спецопераций по всему Афганистану. В результате 34 вооруженных боевика были убиты и еще 15 ранены", — говорится в заявлении ведомства.

Афганские силовики уничтожили четыре оборонительные боевые позиции противника, самодельные взрывные устройства и завод по производству наземных мин. Также ВВС Афганистана провели восемь авиаударов по боевикам.

Как отмечает агентство, движение "Талибан"* никак не комментирует эту информацию.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан"*, которое, согласно последним данным, контролирует около 50% общей территории страны. Параллельно с этим влияние в Афганистане усиливает террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*). По всей территории страны проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.