В Афганистане за сутки ликвидировали не менее 34 талибов*

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Не менее 34 боевиков радикального движения "Талибан"* ликвидированы в Афганистане в субботу, передает агентство Синьхуа со ссылкой на министерство обороны страны.
Афганские силовики уничтожили четыре оборонительные боевые позиции противника, самодельные взрывные устройства и завод по производству наземных мин. Также ВВС Афганистана провели восемь авиаударов по боевикам.
Как отмечает агентство, движение "Талибан"* никак не комментирует эту информацию.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан"*, которое, согласно последним данным, контролирует около 50% общей территории страны. Параллельно с этим влияние в Афганистане усиливает террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*). По всей территории страны проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.