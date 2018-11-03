Министры торговли Украины и Турции обсудили торговое взаимодействие

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Вице-премьер, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив сообщил, что в Стамбуле встретился с коллегой из Турции Рухсар Пекджан, они обсудили вопросы усиления торгового и экономического взаимодействия между странами.

Президент Украины Петр Порошенко и ряд высокопоставленных украинских чиновников 3 и 4 ноября находятся с визитом в Турции.

"В рамках визита Петра Порошенко в Турцию встретились с турецкой коллегой, министром торговли Турции. Говорим об усилении торгового и экономического взаимодействия Украина-Турция. Тем более что объемы двустороннего товарооборота неизменно растут. Есть также хорошие перспективы для сотрудничества в цифровой экономике, промышленности, энергетике, ИТ, авиа и многих других", — написал Кубив на своей странице в соцсети Facebook.