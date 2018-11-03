На Украине задержали экс-главу Апелляционного суда Крыма

КИЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Украинские правоохранители задержали бывшего главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

По ее словам, он находился в розыске по подозрению в государственной измене.

Бывшего судью доставят в суд для избрания меры пресечения, добавила Сарган.

По данным украинских СМИ, Чернобук руководил Апелляционным судом в Крыму до марта 2014 года. В июле того же года его назначили судьей Апелляционного суда Днепропетровской области, а в сентябре 2016-го — уволили.

Как сообщает телеканал 112 Украина, бывшего судью подозревают в "сотрудничестве с оккупационными властями". По словам генпрокурора Юрия Луценко, Чернобук, в частности, помогал крымским судам перейти на работу по российским законам.