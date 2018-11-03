МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Бывший надзиратель нацистского концлагеря Яков Палий, которого в августе депортировали из США в Германию, может избежать уголовного наказания, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на решение прокуратуры.

© AP Photo / US Department of Justice Биография Якова Палия

"Проверка всех сведений, связанных с личностью обвиняемого, выясненных (Германией — ред.) или полученных в связи с его депортацией в Германию, не дала ни юридических, ни фактических поводов возобновлять уголовное дело", — приводит издание цитату из заявления прокуратуры.

По информации издания, ранее в 2016 году прокуратура Вюрцбурга (федеральная земля Бавария) прекратила уголовное дело в отношении Палия. Отмечается, что тогда решение прокуратуры было встречено недовольством, в частности, со стороны Центрального совета евреев в Германии.

Яков Палий, являющийся выходцем с Украины, иммигрировал в США в 1949 году и получил гражданство в 1957 году, скрыв свое нацистское прошлое, говорится в заявлении минюста. Отмечается, что он соврал властям, что до 1944 года работал на ферме своего отца в родном городе, а потом на немецкой фабрике. В 2000-е годы стало известно, что во время войны он служил в вооруженной охране нацистского концентрационного лагеря Травники в Польше и несет ответственность за массовое убийство 6 тысяч еврейских мужчин, женщин и детей 3 ноября 1943 года.

Федеральный судья США в 2003 году отозвал гражданство Палия, а год спустя был выдан ордер на его депортацию. В 2005 году апелляция Палия на решение суда была отклонена.