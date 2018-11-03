Эксперт оценил шансы нового иранского истребителя Kowsar‍ на мировом рынке

Реактивный истребитель Kowsar‍ (Косар) в цехе сборки на базе Иранской самолетостроительной промышленной компании в городе Исфахан

Реактивный истребитель Kowsar‍ (Косар) в цехе сборки на базе Иранской самолетостроительной промышленной компании в городе Исфахан

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Истребитель "Косар", серийное производство которого запущено в Иране, скорее всего, относится к боевым самолетам третьего поколения, с его появлением ВВС страны смогут добиться независимости, важной для страны в условиях оружейного эмбарго, заявил РИА Новости в субботу доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что Иран запустил серийное производство первого отечественного истребителя "Косар". Согласно сообщению, машина оснащена бортовым радиоэлектронным оборудованием четвертого поколения, способна нести различное вооружение. Ожидается, что самолет будет использоваться для коротких миссий воздушной поддержки.

"Я сомневаюсь, что Иран на сегодняшнем уровне развития своей оборонной промышленности сможет создать истребитель четвертого поколения — скорее всего, речь идет о хорошей машине поколения 3+ наподобие американского F-14 Tomcat или наших МиГ-23", — сказал Сивков.

Говоря об экспортном потенциале "Косара", эксперт подчеркнул, что вряд ли этот истребитель завоюет серьезные позиции на международных рынках, однако с его появлением иранская армия сможет решить принципиальную задачу — обеспечить свои ВВС современными самолетами за счет собственной "оборонки".