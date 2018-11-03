Эксперт оценил шансы нового иранского истребителя Kowsar‍ на мировом рынке

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Истребитель "Косар", серийное производство которого запущено в Иране, скорее всего, относится к боевым самолетам третьего поколения, с его появлением ВВС страны смогут добиться независимости, важной для страны в условиях оружейного эмбарго, заявил РИА Новости в субботу доктор военных наук Константин Сивков.
"Я сомневаюсь, что Иран на сегодняшнем уровне развития своей оборонной промышленности сможет создать истребитель четвертого поколения — скорее всего, речь идет о хорошей машине поколения 3+ наподобие американского F-14 Tomcat или наших МиГ-23", — сказал Сивков.
Говоря об экспортном потенциале "Косара", эксперт подчеркнул, что вряд ли этот истребитель завоюет серьезные позиции на международных рынках, однако с его появлением иранская армия сможет решить принципиальную задачу — обеспечить свои ВВС современными самолетами за счет собственной "оборонки".