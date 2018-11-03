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Во Франции отметили столетие окончания Первой Мировой

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© Фото : Ville de VouziersНекрополь в местечке Шестр во французском департаменте АрденныНекрополь в местечке Шестр во французском департаменте Арденны
© Фото : Ville de Vouziers

ВУЗЬЕ (Франция), 3 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Капсулы с землёй из России и еще пяти стран заложили в мемориал на военном некрополе в местечке Шестр во французском департаменте Арденны к столетию со дня окончания Первой Мировой войны.

Карловы Вары, Чехия. Архивное фото.
© flickr.com/romanboed
В Чехии реконструировали мемориал в память о жертвах Первой мировой войны
Высокопоставленные дипломаты и чиновники России, Чехии, Словакии, Бельгии, ФРГ и Франции по очереди поместили капсулы с землями своих стран в гранитный короб, который затем был захоронен под чёрным мраморным надгробием.

Военный некрополь под Вузье хранит останки французских, чехословацких, российских и бельгийских военнослужащих, захороненных как в могилах, так и в оссуарии. Также на кладбище покоятся и останки немецких солдат.

"В этом памятном месте символически заложена земля стран в память павших в боях Первой Мировой войны. Пусть они покоятся в мире рядом со своим отечеством", — написано на камне.

Советник-посланник посольства РФ во Франции Артём Студенников отметил, что "столетие окончания первого глобального, чрезвычайно смертоносного, конфликта даёт нам не только возможность вспомнить его героев и жертв, но и снова осознать бесчеловечность войны, но и подумать о том, что мы должны сделать, чтобы избежать нового кровопролития на многострадальной европейской земле".

"Российская Федерация высоко ценит огромную работу, проделанную нашими французскими друзьями, по сохранению и увековечиванию памяти 246 храбрых военных и пленников, прибывших из России и похороненных на некрополе в Шестре… Наш общий долг заключается в сохранении памяти павших", — подчеркнул он.

По словам российского дипломата, "открытие стелы напомнит нашим потомкам трагическую судьбу павших солдат, зачастую погибших в расцвете лет".

"Сегодняшнее и будущие поколения должны противостоять ужасам войны и продолжать продвигаться по пути примирения и взаимодействия для мира и согласия между народами", — заключил Студенников.

Центральный выставочный зал Манеж на Манежной площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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В Манеже к юбилею окончания Первой мировой войны откроется выставка
Торжественная церемония продолжилась на площади у мэрии Вузье. Представители делегаций возложили венки к памятнику павшим, "оживили" вечный огонь у монумента, поднеся в него пламя из вечного огня у парижской Триумфальной арки. Затем состоялась минута молчания.

Участие в приуроченной к 100-летию освобождения Вузье церемонии приняли несколько сотен гостей, как из числа местных жителей, так и приехавших из соседних городов. Несмотря на первые осенние заморозки, люди приходили к мэрии целыми семьями, включая маленьких детей. В завершение торжества высокопоставленные гости, представляющие разные страны, взялись за руки в знак дружбы между государствами.

В течение дня в регионе пройдёт ещё три церемонии, в том числе у чехословацкого мемориала и на немецком кладбище.

Первая мировая война (28 июля 1914 года — 11 ноября 1918 года) была первым военным конфликтом мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. Эта война, охватившая впервые в истории человечества территории двух континентов (Евразия и Африка) и огромные морские акватории, коренным образом перекроила политическую карту мира и стала одной из самых масштабных и кровавых. За время войны в ряды армий было мобилизовано 70 миллионов человек, из них убиты и умерли от ран до 10 миллионов. Наибольшие потери понесли Германия, Россия, Франция и Австро-Венгрия (около 67% всех потерь).

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