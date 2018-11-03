В Стамбуле началась встреча Порошенко и Эрдогана

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что проводит встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.

Порошенко 3 и 4 ноября будет находиться в Турции.

"Рад встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Очень важно, что мы поддерживаем регулярные и плодотворные контакты с руководством Турецкой Республики", — написал Порошенко в Twitter.

По данным пресс-службы президента Украины, встреча проходит в Стамбуле во дворце Buyuk Mabeyn. После общения президентов состоится седьмое заседание Украинско-турецкого стратегического совета высокого уровня под председательством Порошенко и Эрдогана. По результатам переговоров запланировано подписание двусторонних документов.