В Стамбуле началась встреча Порошенко и Эрдогана

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что проводит встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.
"Рад встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Очень важно, что мы поддерживаем регулярные и плодотворные контакты с руководством Турецкой Республики", — написал Порошенко в Twitter.
По данным пресс-службы президента Украины, встреча проходит в Стамбуле во дворце Buyuk Mabeyn. После общения президентов состоится седьмое заседание Украинско-турецкого стратегического совета высокого уровня под председательством Порошенко и Эрдогана. По результатам переговоров запланировано подписание двусторонних документов.
Радий зустрічі із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Надзвичайно важливо, що ми підтримуємо регулярні та плідні контакти з керівництвом Турецької Республіки. pic.twitter.com/ji4YZ8NSN1— Петро Порошенко (@poroshenko) 3 ноября 2018 г.