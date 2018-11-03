В США при обрушении сортировочного центра Amazon погибли два человека

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Два человека погибли в результате частичного обрушения здания сортировочного центра компании Amazon в американском городе Балтимор, сообщает телеканал CBS Baltimore со ссылкой на местных властей.
"Власти подтвердили, что второе тело было обнаружено после частичного обрушения здания сортировочного цента Amazon в Балтиморе ранее сегодня утром", — сообщил телеканал в Facebook.
На фотографиях с места происшествия видны лежащие на земле обломки кровли и строительных материалов, а также фонарь, накренившийся на 45 градусов. Несколько грузовых машин у центра оказались под обломками.
Отмечается, что представители Amazon не уверены, что жертвами стали сотрудники компании.
В сентябре Amazon стала второй американской компанией, чья капитализация превысила 1 триллион долларов. В августе такого уровня достигла стоимость американской корпорации Apple.