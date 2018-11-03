В США при обрушении сортировочного центра Amazon погибли два человека

На месте частичного обрушения здания сортировочного центра компании Amazon в Балтиморе, США. 3 ноября 2018

На месте частичного обрушения здания сортировочного центра компании Amazon в Балтиморе, США. 3 ноября 2018

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Два человека погибли в результате частичного обрушения здания сортировочного центра компании Amazon в американском городе Балтимор, сообщает телеканал CBS Baltimore со ссылкой на местных властей.

Как сообщается, инцидент произошел в пятницу. Пожарное отделение Балтимора подтвердило, что имело место "частичное обрушение здания", но на данный момент не предоставило других деталей.

"Власти подтвердили, что второе тело было обнаружено после частичного обрушения здания сортировочного цента Amazon в Балтиморе ранее сегодня утром", — сообщил телеканал в Facebook.

На фотографиях с места происшествия видны лежащие на земле обломки кровли и строительных материалов, а также фонарь, накренившийся на 45 градусов. Несколько грузовых машин у центра оказались под обломками.

Отмечается, что представители Amazon не уверены, что жертвами стали сотрудники компании.

В сентябре Amazon стала второй американской компанией, чья капитализация превысила 1 триллион долларов. В августе такого уровня достигла стоимость американской корпорации Apple.