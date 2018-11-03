В Испании обезвредили группировку, пытавшуюся украсть пять миллионов евро

МАДРИД, 3 ноя – РИА Новости. Занимавшаяся подделкой банковских карт преступная группировка, во главе которой стоял ранее судимый за финансирование терактов 11 сентября 2001 года в США человек, обезврежена в Испании, сообщила Национальная полиция страны.
Задержаны 19 человек в Мадриде, говорится в сообщении полиции.
Лидером группировка был человек, ранее осужденный за финансирование терактов 11 сентября 2001 года в США – система получения средств была аналогичной. В общей сложности группировка пыталась похитить пять миллионов евро через банкоматы и торговые точки, однако ей удалось украсть только 500 тысяч евро.
Лидер группировки редко выходил из дома, а если это делал, то постоянно менял свою внешность. Кроме того, у него был охранник, который должен был гарантировать отсутствие слежки.
При обысках были обнаружены данные 20 тысяч карт как испанских банков, так и иностранных.