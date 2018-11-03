ЛНР заявила о прибытии техники силовиков к линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (27)

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 3 ноя — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила о прибытии техники и вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе, заявил в субботу на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

"В зону ответственности 72-й механизированной бригады ВСУ в район населенного пункта Мироновский прибыла колонна техники противника, состоящая из трех единиц БТР-80, двух БМП и трех автомобилей "Урал", — сообщил представитель оборонного ведомства ЛНР.

По словам Марочко, Народная милиция ЛНР соблюдает взятые на себя обязательства по возвращению мира на Донбасс, "несмотря на постоянные провокации со стороны украинских силовиков".

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