ЛНР заявила о прибытии техники силовиков к линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 3 ноя — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила о прибытии техники и вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе, заявил в субботу на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
По словам Марочко, Народная милиция ЛНР соблюдает взятые на себя обязательства по возвращению мира на Донбасс, "несмотря на постоянные провокации со стороны украинских силовиков".
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