Санкции США привели к укреплению самодостаточности Ирана, заявил Хаменеи

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. США, вводя санкции против Ирана, хотели парализовать его экономический рост, а на деле укрепили самодостаточность Тегерана, заявил верховный лидер аятолла Али Хаменеи.

"Вводя санкции, США хотели парализовать и остановить рост национальной экономики, однако на деле все закончилось движением в сторону самодостаточности Ирана. Иранская нация в течение многих лет импортировала все, а теперь выработала привычку все производить", — сообщается в Twitter Хаменеи.

По словам верховного лидера, за 40 лет противостояния с Тегераном Вашингтон пытался задействовать различные экономические, военные и информационные инструменты, однако победителем оказался Иран.

The U.S.’s goal in imposing sanctions is to paralyze and prevent the growth of national economy; but it resulted in a movement towards self-sufficiency in Iran. The Iranian nation used to import everything for years, now it has developed a habit of producing everything. pic.twitter.com/F04AeG7Wob — Khamenei.ir (@khamenei_ir) 3 ноября 2018 г.

"Противостояние между США и Ираном длится уже 40 лет, и США предприняли многочисленные усилия против нас: военные, экономические и информационные операции. Однако ключевым в этом вопросе является то, что за эти 40 лет проигравшими оказались США, а победителем вышла Исламская республика", — заключил Хаменеи.

По его словам, "мир противостоит каждому решению" президента США Дональда Трампа, причем против выступают "не только люди, но и правительства стран".

Ранее в пятницу управление по контролю за иностранными активами минфина США опубликовало текст санкций против Ирана, которые вступят в силу в понедельник. Документ опубликован в электронной базе данных Федерального регистра, официальная публикация намечена на 5 ноября. Согласно тексту документа, новые санкции, как и предполагалось, вступают в силу вслед за решением президента США Дональда Трампа от 8 мая о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном.

В соответствии с решением ведомства, в юрисдикции США будут блокированы все активы лиц и компаний, связанных с правительством Ирана (после 7 августа 2018 года) и его энергокомпаниями Iranian Oil Company (NIOC) и Naftiran Intertrade Company, а также с Центральным банком Ирана (после 5 ноября 2018 года).