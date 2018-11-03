Рухнувший в Афганистане вертолет перевозил избирательные урны

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Глава отделения Независимой избирательной комиссии Афганистана в провинции Фарах заявил, что на борту рухнувшего в среду вертолета находились шесть избирательных урн с бюллетенями, все они были уничтожены в результате крушения, сообщает телеканал Tolo News.

Ранее сообщалось, что жертвами крушения вертолета в провинции Фарах на западе Афганистана стали 25 человек.

Вертолет потерпел крушение 31 октября утром в районе города Анар-Дара. На борту находились, в том числе, военные чиновники и члены совета провинции.

Двадцатого октября жители 32 провинций Афганистана избирали депутатов нижней палаты парламента страны. Исключение составили регионы Газни и Кандагар. В воскресенье, 21 октября, голосование продолжилось на 253 избирательных участках в 22 провинциях страны. Как сообщало ранее МВД республики, несмотря на усиленные меры безопасности, жертвами террористических атак в основной день выборов — 20 октября — стали 28 человек, свыше 240 получили ранения. Среди погибших — десять сотрудников полиции, один военнослужащий и 17 мирных жителей.