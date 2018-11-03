В одной из больниц Рима после возгорания эвакуируют пациентов

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Около 400 пациентов больницы Вилла Сан-Пьетро в Риме эвакуируют после возгорания и короткого замыкания, сообщили в итальянской пожарной службе.

Возгорание было зафиксировано около четырех часов утра субботы. Оно сопровождалось сильным задымлением. По предварительным данным, дым распространился в том числе на отделение реанимации. Всех пациентов больницы удалось вовремя вывести из учреждения.

"Из-за отсутствия электричества в больнице Сан-Пьетро в настоящий момент около 400 пациентов перевозят в другие учреждения. Сотрудники пожарной службы работают на месте происшествия", — говорится в Twitter пожарной службы.

#Roma incendio ospedale San Pietro, aggiornamento #3nov 10:00: per la mancanza di energia elettrica, circa 400 pazienti stanno per essere trasferiti in altre strutture. I #vigilidelfuoco sono impegnati nella movimentazione all'interno della struttura — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 3 ноября 2018 г.

О пострадавших не сообщается.