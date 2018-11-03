Лишенная гражданства бывшая террористка запросила политубежище в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 3 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Малика эль-Аруд, отбывшая восемь лет тюремного заключения в Бельгии по обвинению в терроризме, запросила политическое убежище в королевстве, чтобы предотвратить свою экстрадицию в Марокко, сообщает агентство Belga.

В ноябре 2017 года 59-летнюю женщину лишили бельгийского гражданства за "невыполнение обязанностей гражданина". Лишение гражданства — крайне редкий случай в судебной практике в Бельгии. Оно применяется лишь в отношении лиц, имеющих как гражданство Бельгии, так и одной из третьих стран. До сих пор данное решение принималось чуть более 10 раз.

После лишения гражданства Бельгии Малика эль-Аруд осталась подданной Марокко. На этом основании в октябре 2018 года она была помещена в закрытый центр для незаконных мигрантов в Брюгге, откуда ей предстоит высылка в Марокко.

Чтобы избежать этого, женщина в срочном порядке подала прошение о предоставлении убежища в Бельгии на том основании, что в Марокко она будет подвержена пыткам или бесчеловечному и унижающему достоинство обращению.

На время рассмотрения прошения властями Бельгии Малика эль-Аруд будет оставаться в закрытом центре.

Супруг Малики эль-Аруд погиб в 2001 году в Афганистане при выполнении задания Усамы бен Ладена, чей ярой поклонницей она являлась тогда. Муж был одним из террористов-смертников, ликвидировавших лидера противостоящего талибам "Северного альянса" Ахмад-шаха Массуда.

Сама Малика эль-Аруд примкнула к мужу в Афганистане в сентябре 2001 года, за два дня до терактов против США 11 сентября. В 2003 году суд Брюсселя оправдал ее за отсутствием доказательств в причастности к террористической деятельности в Афганистане.

Однако в 2008 году брюссельский суд приговорил Малику эль-Аруд к восьми годам тюрьмы за "создание, управление и финансирование группы с террористическими намерениями". Ее членам были, в частности, предъявлены обвинения в рекрутировании и переправке исламских добровольцев в Афганистан, где они проходили курс террористов-смертников.