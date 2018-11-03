Второе заседание консультаций по Афганистану пройдет 9 ноября в Москве

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Второе заседание Московского формата консультаций по Афганистану на уровне заместителей министров иностранных дел и профильных спецпредставителей состоится 9 ноября в Москве, сообщается на сайте российского МИД.

Заседание откроет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Девятого ноября в Москве состоится второе заседание Московского формата консультаций по Афганистану на уровне заместителей министров иностранных дел и профильных спецпредставителей", — говорится в сообщении.

На заседание приглашены представители стран-участниц – Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также США. Как сообщается, президент Афганистана Ашраф Гани решил направить на заседание делегацию Высшего совета мира этой страны. "Впервые в международной встрече такого уровня будет участвовать делегация Политического офиса Движения талибов* в Дохе. Согласование итогового документа не предусматривается", — отмечается в сообщении.

Как информирует ведомство, российская сторона подтверждает позицию о безальтернативности политического урегулирования в Афганистане и необходимости активной скоординированной работы стран-соседей и региональных партнеров Афганистана на данном направлении.

* Запрещенная в России экстремистская организация.